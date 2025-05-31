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Кроуфорд: "Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно!"

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- Самуэль Деди Ирие
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Американский боксёр Теренс Кроуфорд заявил, что победа над Саулем "Канело" Альваресом поднимет его в пантеон величайших бойцов в истории бокса. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Ring Champs with Ak & Barak.

"Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно… Почему нет? Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом. Канело - несомненный кандидат на Зал славы, один из лучших мексиканских бойцов", - подчеркнул Кроуфорд.

37-летний Кроуфорд уже оставил заметный след в истории бокса. Он становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях: от лёгкого веса (до 61,2 кг) до первого среднего (до 69,9 кг). Он является бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весах, а сейчас владеет поясом WBA в первом среднем дивизионе.

Предстоящий бой с Канело Альваресом может стать одним из самых громких в истории. Победа над легендарным мексиканцем, чемпионом в четырёх весах и абсолютным королём второго среднего веса, станет кульминацией карьеры Кроуфорда. Особенно впечатляет тот факт, что ради этого поединка Теренсу придётся подняться сразу на три весовые категории.

Если бой состоится и завершится в пользу Кроуфорда, он не только войдёт в элиту мирового бокса, но и, возможно, займёт место в одном ряду с величайшими - Мухаммедом Али, Шугар Рэем Робинсоном и Флойдом Мэйвезером.


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URL: https://www.vb.kg/446464
Теги:
бокс
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