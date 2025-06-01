Боксеры Кыргызстана выступили на международном турнире в Таиланде

Сборная Кыргызстана по боксу приняла участие в престижном международном турнире "Thailand Open International Boxing Tournament-2025", который проходит в Бангкоке (Таиланд) с 22 мая по 2 июня.

В турнире принимают участие сильнейшие боксеры из разных стран, и кыргызская команда борется за медали и важный международный опыт. Для наших спортсменов это отличная возможность продемонстрировать свой уровень, а также подготовиться к будущим крупным соревнованиям.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и интересную борьбу в каждом весе. Результаты кыргызских боксеров будут известны по окончании турнира.

Поддержка национальной сборной и успешные выступления на международной арене способствуют развитию бокса в Кыргызстане и вдохновляют молодых спортсменов.