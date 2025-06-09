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В Таласе задержан экс-депутат Жогорку Кенеша

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Талас задержан бывший депутат Жогорку Кенеша двух созывов Б.К.С. (Кенжебек Бокоев). Его водворили в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

Как сообщили vb.kg в правоохранительных органах, в отношении Бокоевa возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Коррупция". В настоящее время ведется расследование.

По данным собственных источников, обвинение связано с периодом, когда экс-депутат занимал пост главы Аманбаевского айыл окмоту в Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/446813
Теги:
задержание, Таласская область, Жогорку Кенеш, экс-депутат
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