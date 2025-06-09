В Таласе задержан экс-депутат Жогорку Кенеша

В городе Талас задержан бывший депутат Жогорку Кенеша двух созывов Б.К.С. (Кенжебек Бокоев). Его водворили в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

Как сообщили vb.kg в правоохранительных органах, в отношении Бокоевa возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Коррупция". В настоящее время ведется расследование.

По данным собственных источников, обвинение связано с периодом, когда экс-депутат занимал пост главы Аманбаевского айыл окмоту в Таласской области.