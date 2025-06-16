Резкие перепады настроения. Гороскоп с 16 по 22 июня

Неделя знаменательна переходом Солнца в зодиакальное созвездие Рак, которое состоится 21 июня. Это день летнего солнцестояния. Время самых длинных дней и самых коротких ночей. Начинается астрономическое лето. Первая половина недели ожидается особенно эмоциональной. Резкие перепады настроения, одержимость навязчивым желанием может приводить к конфликтам и тяжбам. Воздержитесь от рискованных инвестиций и покупок. Вероятны крупные потери. Появится больше мнительности и ревности, что может мешать личным отношениям. Могут обостряться зависимости. Вторая половина недели более размеренная Появится готовность к конструктивному диалогу, что снизит накал эмоций и поможет восстановить гармонию в отношения. Летний отдых в это время будет проходить более гармонично.

Овен - столкнувшись с домочадцами из-за пустякового вопроса, вы можете погрузиться в пучину затяжного противостояния, которое может отнимать время, нервы и силы. Вовремя остановившись и пойдя на компромисс, вы сохраните ресурсы для выполнения важных дел, которых найдётся немало. Кстати, рассчитывать на лёгкие доходы не стоит. Рискованные инвестиции могут привести к потерям, а в предвкушении доходов вы можете растратить деньги на покупки и развлечения.

Телец - перегружая себя рутинными поездками и встречами, тревожась по каждому пустяку, вы теряете силы и здоровье. Старайтесь достаточно отдыхать, восполняя энергию. Повремените и с решением сложных вопросов в доме. Ваши предложения породят бурю негодования со стороны домочадцев. Развлекательные поездки, дружеские общение и свидания помогут развеяться и вернуть хорошее настроение.

Близнецы - в ближайшие дни возможны попытки вмешательства в ваши финансовые дела – будьте внимательны: слишком много людей могут проявить нездоровый интерес к вашим сбережениям. Вложения в бизнес или авантюрные проекты сейчас крайне рискованны, а в людных местах стоит особенно тщательно следить за личными вещами - есть вероятность краж. Зато проявленное внимание к близким людям может принести приятные плоды: неожиданный подарок или помощь в делах вызовут искреннюю благодарность. На романтических встречах не стесняйтесь говорить о чувствах - ваша внутренняя уверенность способна растопить даже самое сдержанное сердце.

Рак - на этой неделе возможны неприятные слова со стороны начальства или кого-то из родных, которые заденут вас за живое. Постарайтесь не реагировать - лучше отпустить ситуацию и позволить жизни самой всё расставить по местам. Поддержку вы найдёте в кругу друзей, коллег и других родственников - они станут настоящей опорой. Умение сохранить хорошие отношения и не втягиваться в конфликты поможет вам не только эмоционально стабилизироваться, но и неожиданно решить финансовый вопрос, получив доход, на который вы не рассчитывали.

Лев - настроение будет меняться от вдохновения к унынию, и это может сказаться на общем самочувствии. В первой половине недели избегайте важных решений и постарайтесь не перегружать себя. Не спешите - особенно в поездках и в разговорах с близкими: торопливость может перечеркнуть то, что уже было достигнуто. Скоро всё прояснится, и вы с новым взглядом на ситуацию вернётесь к отложенным планам - будь то поездки, встречи или свидания.

Дева - ревность и подозрения могут стать источником напряжения даже в самых крепких союзах. Не делайте поспешных выводов - полученную информацию лучше сначала обдумать, прежде чем затевать серьёзный разговор. Эмоции в такие моменты могут подтолкнуть к ошибочным решениям. Хороший способ восстановить гармонию - совместные поездки. В деловой сфере, наоборот, вы проявите выдержку и сможете добиться заметных успехов, особенно в проектах, связанных с поездками или международным сотрудничеством.

Весы - даже если вам покажется, что некоторые дела зашли в тупик - это лишь временное ощущение. Неудачи могут обернуться новыми возможностями, если вы примете участие в проектах или событиях, предложенных друзьями. Это позволит обрести полезные контакты и ценный опыт. В отношениях проявите гибкость - уступив, вы выиграете гораздо больше. Совместные прогулки, поездки за город или ужин в уютной обстановке придадут отношениям романтики и тепла.

Скорпион - интуиция подскажет, какие шаги нужно сделать для того, чтобы стабилизировать доход и укрепить позиции в работе. Не расстраивайтесь, если не удастся осуществить запланированную поездку или переговоры сорвутся - всё это может быть к лучшему. Спокойное принятие происходящего сохранит вам силы и откроет новые перспективы. Мудрость и хладнокровие станут вашими лучшими союзниками. В вопросах любви отнеситесь серьёзно к признаниям, даже если они исходят не от того человека, которого вы ожидали.

Стрелец - желание быстро поправить финансовое положение может привести к напрасным тратам. Избегайте соблазна лёгкой наживы - участие в авантюрах и тотализаторах чревато потерями. Лучше подумайте о перестройке в работе или развитии нового направления - сейчас вы закладываете фундамент будущей стабильности. В общении с близкими и детьми избегайте категоричных высказываний - мягкость и терпение помогут сохранить гармонию.

Козерог - вы можете усложнять себе жизнь, берясь за дела, которые спокойно могли бы подождать. Такое трудоголичество не пройдёт бесследно - отсутствие отдыха скажется на здоровье. Позвольте себе сменить обстановку, пообщаться с друзьями или съездить куда-нибудь, пусть даже ненадолго. Возможна неожиданная встреча или восстановление прерванных отношений, которые вновь заиграют новыми красками.

Водолей - ваш профессионализм скажет сам за себя - качественная и своевременная работа не оставит места для сомнений даже у самых злопыхателей. Однако старайтесь не опускаться до уровня недоброжелателей: конфликт может затянуться и навредить вашей репутации. Напряжение могут усилить домашние дела и конфликты в семье. Возможно, обстановка в доме потребует обновления - ремонт или важные покупки помогут восстановить баланс и гармонию в личном пространстве.

Рыбы - не спешите соглашаться на заманчивые предложения от друзей или коллег - в них может скрываться больше риска, чем пользы. Ваша основная работа сейчас способна принести больший и более стабильный доход. Избегайте чрезмерных трат на развлечения и предметы роскоши - это не добавит счастья. Лучше подарите близким эмоции - даже короткая поездка или душевное внимание окажутся ценнее дорогих подарков.

Астролог Андрей Рязанцев