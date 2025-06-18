В Бишкеке задержали подростка по подозрению в изнасиловании первоклассника

В Бишкеке возбуждено уголовное дело по факту насилия над ребёнком. Подозреваемый - подросток 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 155 (Действия сексуального характера с применением насилия) УК КР.

В качестве подозреваемого в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека водворён несовершеннолетний бишкекчанин 2009 года рождения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведутся всесторонние следственные действия. Дело находится на контроле руководства

столичной милиции.

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что ученик первого класса стал жертвой сексуального насилия орального и анального характера.