Ряд членов кабинета министров принесли присягу на заседании Жогорку Кенеша

Сегодня, 18 июня, в присутствии президента Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состоялась церемония принесения присяги отдельными членами кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Присягу принесли:

- министр здравоохранения Эркин Чечейбаев;

- министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев;

- министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев;

- министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов;

- министр просвещения Догдуркүл Кендирбаева;

- министр науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов;

- министр обороны Руслан Мукамбетов;

Далее Садыр Жапаров выступил с речью и выразил благодарность депутатам Жогорку Кенеша за поддержку инициатив, направленных на благополучие, процветание и стабильность в Кыргызстане.

Глава государства особо отметил, что в настоящее время международная обстановка обострилась как никогда ранее, и мировая ситуация стала крайне сложной.

"События, происходящие в мире, геополитическая напряжённость оказывают влияние на все страны без исключения, вызывая социально-экономические трудности. В такой опасной ситуации, когда вопрос национального единства выходит на первый план, мы все должны, прежде всего, работать во взаимопонимании и согласии", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что благодаря единству всех ветвей власти удалось в кратчайшие сроки урегулировать отношения с соседними государствами, включая вопросы демаркации границ.

"Если бы тогда большинство депутатов поддержали тех, кто поднимал шум, устраивал митинги и распространял ложную информацию, ситуация могла бы пойти по опасному сценарию. Это затронуло бы не только Кыргызстан, но и весь регион - как мы сейчас видим в некоторых странах. Благодаря вашей мудрости и сдержанности, уважаемые депутаты, удалось избежать кризиса. Сегодня можно с уверенностью сказать: те решения помогли сохранить мир и дружбу в Центральной Азии", - отметил президент.

Обращаясь к вновь назначенным министрам, глава государства отметил, что в их ведении остаются не только достигнутые успехи, но и множество нерешённых задач, на которые давно указывают как народ, так и депутаты. Он подчеркнул, что каждое назначение основано на доверии, ожиданиях и уверенности в способности развивать вверенные сферы.

Садыр Жапаров напомнил, что, принося присягу, министры берут на себя ответственность служить народу и строго соблюдать законы, и подчеркнул, что в случае нарушений к виновным будут приняты меры в рамках закона.