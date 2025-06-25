Журналисты и риелторы КР изучили успешные урбан-проекты Вьетнама

По приглашению компании RCA Living, инвестора проекта Royal Central Park, ведущие журналисты и представители агентств недвижимости Кыргызстана отправились во Вьетнам, чтобы познакомиться с передовыми интегрированными городскими проектами. Это стало важным шагом в продвижении концепции All-in-One на рынок Кыргызстана, через живой, наглядный и эмоционально близкий опыт.

Во время поездки делегация посетила масштабные и знаковые проекты, реализующие принцип "всё в одном": Goldmark City, Times City и Ocean Park. Гости смогли увидеть, как на практике работают такие комплексы - от продуманной инфраструктуры и гармоничной архитектуры до полноценной городской жизни внутри каждого проекта.

Город в городе: Goldmark City

Goldmark City - это масштабный высотный комплекс жилой и коммерческой недвижимости в районе Кау Джай в западной части Ханоя. Здесь сосредоточены современные жилые здания, офисы, магазины, школы и зоны отдыха. Комплекс отличается качественной архитектурой и созданием комфортной среды для жизни и работы.

Современное пространство: Times City

Times City считается миниатюрным современным городом, включающим множество роскошных и высококлассных функциональных зон. От комфортных апартаментов, таунхаусов, парков, школ, больниц и площадей до торговых центров и развлекательных пространств - всё гармонично сосредоточено на одной территории. Благодаря этому Times City признан одним из ведущих развлекательных и жилых центров столицы.

Город мечты: Ocean Park 3

Особое впечатление на участников произвёл Ocean Park 3 - это не просто жилой район, а полноценный город в городе, утопающий в зелени, с парками, водоёмами и множеством зон для отдыха.

Одной из главных достопримечательностей Ocean Park 3 стал Grand World - тематический комплекс, где можно за один день "побывать" в разных уголках мира. Венеция с её гондолами и уютными кафе, колоритная Корея с домами в стиле ханок и уличной едой, а также Лондон с узнаваемыми архитектурными деталями и Лондонским мостом - всё это создаёт ощущение настоящего кругосветного путешествия.

Особым событием стало вечернее шоу в стиле русалки, которое сочетало элементы светового спектакля, танцев и водного театра. Яркие декорации, музыка и синхронные движения артистов завораживали зрителей, создавая сказочную атмосферу.

Яркие открытия: рынок, кухня и аниме-фестиваль

В рамках насыщенной программы делегация посетила местный рынок, где можно было приобрести подарки, свежие фрукты, специи и изделия ручной работы. Уличная торговля здесь живёт в своём ритме: продавцы улыбаются, легко идут на контакт с туристами.

Участники также побывали в ресторане, где подают разнообразные блюда вьетнамской кухни - от традиционного супа фо и свежих спринг-роллов до оригинальных морепродуктов и необычных десертов. Вьетнамская кухня удивила гостей своим богатством вкусов и смелыми сочетаниями.

Не менее впечатляющим для делегатов стал традиционный спектакль на воде - уникальная вьетнамская форма театрального искусства, где деревянные куклы, управляемые мастерами, словно оживают прямо на водной глади. Спектакль рассказывал народные легенды и погружал в культурные традиции страны.

Еще одним ярким эпизодом поездки стал фестиваль аниме, который проходил в одном из крупных торговых центров Ханоя. Кыргызстанцы случайно стали свидетелями этого яркого события: молодые вьетнамцы в костюмах популярных персонажей, косплей-шоу создали по-настоящему живую и красочную атмосферу. Журналисты отметили, что культура аниме во Вьетнаме невероятно популярна и активно развивается.

Повседневная жизнь вьетнамцев

По словам гида, вьетнамцы - очень трудолюбивые и семейные люди. В городах многие живут в узких многоэтажных домах, так называемых "трубах", и передвигаются в основном на мопедах. Уличная еда, маленькие кафе и семейные магазины - неотъемлемая часть повседневной жизни. В деревнях люди ведут более традиционный уклад: занимаются рисоводством, рыболовством, выращивают овощи и фрукты, а дом часто становится местом для нескольких поколений одной семьи.

Вьетнамцы любят собираться на улицах, пить кофе или чай, общаться и наслаждаться неспешной жизнью. Они ценят семейные связи, уважают старших и искренне открыты к новым знакомствам.

Интересный факт: по словам гида, во Вьетнаме собака считается символом удачи и благополучия. Считается, что собака приносит в дом богатство, защищает семью и является верным другом. Во многих семьях собак почитают и заботятся о них с особой теплотой.

Тёплая атмосфера и ценный опыт

По словам участников, Вьетнам покорил не только масштабными проектами, но и своей тёплой, открытой атмосферой. Вьетнамцы доброжелательны, приветливы и всегда готовы помочь. Город утопает в зелени, влажный воздух делает прогулки особенно приятными, а насыщенная культурная жизнь оставляет незабываемые впечатления.

Эта поездка позволила кыргызстанским специалистам не только получить ценный профессиональный опыт, но и прочувствовать, каким может быть современный, живой и гармоничный город, где комфорт, удобство и яркие эмоции идут рука об руку.