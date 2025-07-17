Олимпиада-2028: опубликовано полное расписание соревнований

Официальный сайт Олимпийских игр опубликовал полное расписание XXXIV летней Олимпиады, которая пройдёт с 12 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает портал Sports.kz.

Соревновательная программа стартует 12 июля с первых квалификационных этапов, включая футбольные матчи. Торжественная церемония открытия намечена на 14 июля. Уже на следующий день, 15 июля, будут разыграны первые комплекты наград - в дисциплинах триатлон, фехтование, дзюдо, лёгкая атлетика, регби-7, стрельба и гребной слалом.

Соревнования по боксу начнутся 15 июля и будут проходить до 23 июля на арене Peacock Theater. Финальные поединки за медали состоятся с 27 по 30 июля в DTLA Arena.

Схватки по дзюдо запланированы на 15–22 июля в LA Convention Center Hall 2.

Финальный день Олимпиады - 30 июля - станет самым насыщенным и решающим: в этот день пройдут финалы по лёгкой атлетике, боксу, баскетболу, велотреку, плаванию, борьбе и волейболу. Завершится программа церемонией закрытия.

Организаторы ожидают участие тысяч спортсменов со всего мира и уверены, что Лос-Анджелес подарит миру незабываемый спортивный праздник.