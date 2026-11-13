Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке продлятся до лета

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с мэрией Бишкека продолжает проведение сельскохозяйственных ярмарок для обеспечения горожан социально значимыми продовольственными товарами. Проект направлен на поддержку отечественных производителей и создание условий для прямой реализации фермерской продукции без посредников.

Торговля ведется на следующих площадках:

Площадь имени Т. Усубалиева (пересечение улиц И. Раззакова, Абдымомунова и бульвара Эркиндик) - каждую субботу и воскресенье до июня. Микрорайон Джал (пересечение улиц Миңжылкиева и Тыналиева) - каждую пятницу, субботу и воскресенье до июня.

Ярмарки позволяют местным производителям напрямую реализовывать свою продукцию, сокращать посреднические расходы и снабжать население качественными товарами по доступной стоимости.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить торговые ряды. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0702 702 000.