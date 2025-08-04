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В Бишкеке освободили Жана Воинова. Заявитель отказался от претензий

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- Бермет Таалайбекова
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По факту хулиганства, зарегистрированному 30 июня 2025 года, следственная служба Первомайского УВД проводит расследование. В ходе следственных мероприятий заявитель Ж.Т. обратился с заявлением о примирении сторон, в котором указал, что не имеет претензий к подозреваемому Жану Воинову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он проходил по делу как один из подозреваемых в групповом хулиганстве, произошедшем в одном из отелей на улице Киевской в Бишкеке, где, по словам потерпевших, неизвестные избили их и сбросили в бассейн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали потасовку и момент нападения.

В связи с подачей потерпевшим заявления о примирении сторон и отсутствием оснований для дальнейшего задержания, Жан Воинов был освобождён следственной службой Первомайского РУВД.

В то же время следственная служба продолжает проверку обстоятельств произошедшего. По данному уголовному делу будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/448896
Теги:
драка, Бишкек
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