В КР введён контроль цен на мясо: регионы обязаны следить за стоимостью

Заместитель Председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития - осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах).

В случае необоснованного повышения цен после введения государственного контроля необходимо своевременно принимать соответствующие меры. об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Отметим, что с 11 августа в стране введён государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованного роста цен и обеспечить доступность продукции для населения.

В связи с этим Бакыт Торобаев другим своим поручением поручил Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции осуществлять контроль за розничными ценами на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.