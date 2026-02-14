Звезды кыргызской эстрады подарят Бишкеку грандиозный вечер любви

В это воскресенье, 15 февраля, Национальный центр детей и юношества "Сейтек" станет эпицентром культурной жизни столицы. В 17:00 здесь начнется уникальный концерт "Звезды поют о любви", который впервые за долгое время соберет на одной сцене целую плеяду культовых исполнителей, сформировавших облик современной кыргызской музыки.

Идея масштабного творческого объединения возникла спонтанно. Как призналась заслуженная артистка КР Гульнара Тойгонбаева в разговоре с VB.KG, во время дружеской встречи артисты осознали, что при всем обилии талантов в стране, они еще никогда не выступали единым фронтом в рамках одного большого шоу.

"Кыргызстанцы часто спрашивают, где можно услышать всех любимых исполнителей сразу. Мы решили, что канун весны - идеальное время, чтобы напомнить зрителям старые хиты и представить новые композиции. Приглашаем всех зарядиться энергией музыки и любви", - отметила певица.

Программа вечера обещает стать настоящим подарком для меломанов. В концерте примут участие легенды, чьи имена не нуждаются в представлении: Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Актан Исабаев, Гульнара Тойгонбаева, Адиль Чекилов, Жамиля Муратова, Жылдыз Осмоналиева и Тилек Токтоналиев. Особым гостем программы станет культовая группа "Инсан".

Ведущей этого знакового события выступит Эльмара Турсуналиева. Организаторы обещают атмосферу тепла и ностальгии, где каждый зритель сможет не только насладиться живым исполнением, но и спеть любимые хиты вместе с артистами.