Досмамбетов: Лекарственная политика должна работать в интересах пациента

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Каныбек Досмамбетов провёл рабочую встречу с представителями частного фармацевтического сектора, посвящённую вопросам бесперебойного обеспечения организаций здравоохранения лекарственными средствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ПЖВЛС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи было отмечено, что в краткосрочной перспективе приоритетной задачей является устранение дефицита наиболее востребованных и жизненно важных препаратов, которые в настоящее время отдельные категории пациентов вынуждены приобретать за пределами страны. Для выработки системных решений при Министерстве здравоохранения создана специальная комиссия, которой поручено до 31 декабря представить конкретные предложения по улучшению ситуации с лекарственным обеспечением. В ближайшее время также должны быть приняты практические меры по поставке дефицитных препаратов.

Министр подчеркнул, что в условиях растущей потребности в лекарствах из перечня ПЖВЛС обеспечение стабильных поставок требует комплексного подхода и консолидации усилий. В этой связи планируется усиление и оптимизация работы ГП "Кыргызфармация", включая дополнительное финансирование и совершенствование механизмов закупок.

Отдельно было отмечено, что существующая структура рынка, при которой до 95% лекарственных средств обеспечиваются за счёт импорта, остаётся уязвимой. В связи с этим государством предусмотрены финансовые инструменты поддержки отечественных фармацевтических компаний, в том числе кредитные программы через Государственный банк развития, направленные на локализацию производства лекарственных средств.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам закупки лекарственных средств для онкологических пациентов. Министр подчеркнул, что данное направление требует максимально взвешенных и ответственных решений. В частности, были обозначены серьёзные вопросы к закупке онкологического препарата "Китруда" (пембролизумаб), осуществлённой ГП "Кыргызфармация" без соответствующих сопровождающих документов. Общая сумма закупки составила около 80 млн сомов, при этом приобретённый объём препарата позволяет обеспечить лечение ограниченного числа пациентов порядка шести человек на четвёртой стадии заболевания.

По словам министра, такой подход вызывает обоснованные сомнения в эффективности использования бюджетных средств, поскольку сопоставимые ресурсы могли бы быть направлены на закупку препаратов для лечения пациентов на ранних стадиях онкологических заболеваний, что позволило бы охватить значительно большее число людей и повысить шансы на излечение.

Каныбек Досмамбетов заявил о недопустимости неэтичного маркетинга, манипулирования заявками, давления на врачей и подмены клинических показаний коммерческими интересами, подчеркнув, что любые нарушения в сфере лекарственного обеспечения будут получать принципиальную правовую оценку.

В целях усиления контроля поручено завершить внедрение системы прослеживаемости лекарственных средств и привести её в полное рабочее состояние до конца января. Система позволит обеспечить прозрачный контроль движения препаратов от закупки до конечного потребителя, прогнозировать потребности и оперативно реагировать на риски дефицита.

Также Министерству здравоохранения поручено проработать механизм формирования базы недобросовестных участников фармацевтического рынка. Нахождение в такой базе станет основанием для ограничения участия в поставках лекарственных средств на территории Кыргызской Республики.

Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что лекарственная политика должна формироваться исключительно в интересах государства и пациента. Стороны договорились продолжить диалог и представить предложения, направленные на повышение доступности ПЖВЛС, прозрачности фармацевтического рынка и защиту интересов пациентов.