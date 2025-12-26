Погода
В Кыргызстане расширяют партнерство в сфере инвестиций

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и государственный оператор сотовой связи MEGA подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие инвестиционного потенциала страны.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях формирования благоприятной инвестиционной среды, обмен информацией и консультациями, а также поддержку инициатив, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Подписание меморандума станет важным шагом в укреплении партнерства между государственными институтами и будет способствовать реализации инвестиционных проектов в интересах устойчивого социально-экономического развития страны.


инвестиции, Кыргызстан
