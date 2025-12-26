Посол Азербайджана: Баку и Бишкек активизируют контакты на всех уровнях

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов дал эксклюзивное интервью vb.kg. Он отметил, что уходящий год был очень ярким и насыщенным для азербайджано-кыргызских отношений, рассказал о том, как удалось выстроить лучшие в истории двух стран отношения, по каким направлениям они будут развиваться в следующем – 2026 году.

Господин посол, какие наиболее яркие и значимые события во взаимоотношениях между нашими странами произошли в 2025 году?

- Уходящий год был очень насыщенным и плодотворным. Достаточно сказать, что между нашими странами проводился постоянный диалог на всех уровнях, в том числе на высшем уровне. Третьего-четвертого июля президент Кыргызстана принимал участие на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в Азербайджанской Республике, в городе Ханкенди. Третьего июля президенты обеих стран открыли в селе Хыдырлы Агдамского района Азербайджана школу имени "Айкөл Манас", построенную в дар Азербайджану от имени народа Кыргызстана. Это было одно из важнейших событий года.

7 октября в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств, в котором принимал участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Во время всех этих мероприятиях проходили двусторонние встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана. Во время этих встреч обсуждались текущие вопросы, которые помогали своевременному их решению. Главы государств обменялись мнениями об углублении многопланового сотрудничества, в том числе торгово-экономического, о первых проектах Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Надо отметить, что каждая встреча лидеров наших государств всегда приводит к заметному продвижению азербайджано-кыргызских отношений.

В этом году, как сообщалось, удачно был осуществлен первый проект фонда. Какие инвестиционные проекты ожидать в следующем?

- Фонд сейчас активно работает. В целом надо отметить, что совместный Азербайджано-Кыргызский фонд развития является единственной организацией в Кыргызстане, которая не выдает кредиты, а вкладывает реальные инвестиции в экономику страны. При его поддержке накануне Дня независимости Кыргызстана была открыта швейная фабрика на 350 рабочих мест. Реализация швейного проекта стала первым и важным шагом в практической работе совместного фонда. Сегодня предприятие стабильно работает. Партнерство с Азербайджаном в данном формате открывает новые возможности для сотрудничества в этих целях, фонд тщательно и избирательно относится к представляемым проектам. Утвержден проект строительства фабрики по производству ковролина.

На завершающем этапе находится строительство малой ГЭС в Иссык-Кульской области. В следующем году она будет запущена в эксплуатацию.

На побережье озера Иссык-Куль также продолжается строительство современного пятизвездочного отеля. В первой половине следующего года планируется его открытие. Реализация этого масштабного проекта азербайджанской стороной станет важным шагом в развитии туризма в этом прекрасном регионе, а также будет способствовать развитию сельского хозяйства, транспорта и т.д.

Наши страны входят в Организацию тюркских государств. Как они взаимодействуют в этом формате?

- Наши страны вступили в организацию практически с момента ее создания – в 2009 году. Важнейшим событием этого года стало проведение в Бишкеке первой встречи глав правительств стран-членов Организации тюркских государств, в которой принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Встреча была инициирована Кыргызстаном, как председателя ОТГ в этом году. Во время ее обсуждались новые возможности для расширения торгово-экономических связей между государствами – членами ОТГ.

Каковы итоги совместной Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой?

- В декабре в Баку состоялось 6-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. В ее работе принял участие заместитель председателя кабинета министров, сопредседатель комиссии с кыргызской стороны Бакыт Торобаев. Состоялись конструктивные переговоры. Насыщенная повестка заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству стала наглядным свидетельством тесного взаимодействия и взаимного стремления к углублению практического сотрудничества.

Бакыта Торобаева принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече особое внимание было уделено расширению инвестиционного сотрудничества. В ходе беседы стороны обсудили также перспективы углубления сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, взаимных инвестициях, образовании, гуманитарных обменах и аграрной сфере.

В рамках визита кыргызская делегация посетила "Азеркосмос", чтобы ознакомиться с деятельностью космического агентства, которое, в том числе, проводит зондирование Земли из космоса. Именно благодаря специалистам этого агентства была предотвращена природная катастрофа, в которой могли пострадать десятки людей одного из населенных пунктов в Иссык-Кульской области. Сотрудники "Азеркосмоса" предупредили соответствующие структуры Кыргызстана о возможном сходе там большого оползня. Людей заблаговременно смогли эвакуировать из опасного места.

Члены делегации под руководством Бакыта Торобаева также ознакомились с работой Бакинского судостроительного завода и нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, посетили завод по переработке отработанных моторных и промышленных масел и производству базовых масел в Сумгайытском промышленном парке. Фактически это все является контурами будущего сотрудничества.

Все эти встречи определили направления в экономическом сотрудничестве на будущий год и придают мощный импульс дальнейшему расширению и углублению практического взаимодействия между Баку и Бишкеком.

Одним из главных событий уходящего года стало принятие Азербайджана в формат Центральноазиатских государств. Азербайджан сегодня является полноправным членом Центральноазиатского сообщества. Мы признательны Кыргызстану за поддержку в решении этого вопроса.

Азербайджан является, образно говоря, дверью в Центральную Азию. Каспий нас не разделяет, а, наоборот, объединяет. Поэтому наша страна и с экономической точки зрения, и в транспортном и логистическом отношении считает себя составной частью этого региона.

Я думаю, что возможности Азербайджана в транспортной и логистической сферах являются одним из самых важных факторов, который притягивают к себе особое внимание. Страны ЦА не имеют выхода к морю. А через международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, так называемый Средний коридор и будущий – Зангезурский, который сейчас строится, откроет большие возможности для стран Центральной Азии. Выход на внешние рынки – это одно из важных преимуществ в развитии любой страны. Кроме того, с развитием транспортных коридоров повышаются возможности для стабильности и безопасности в регионе. Развитие транспортных узлов, их множество создает предпосылки для исключения конфликтов.

Не могу не сказать и еще об одном масштабном, можно сказать, грандиозном событии, как проведение Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане. Они показали, что наши народы очень близки в языковом отношении, в обычаях и традициях. В этом году также проходили выставки картин, одежды, исторических экспонатов. В орнаментах наших ковров, картин много общего с кыргызскими орнаментами. Много общего у наших народов и из недавнего прошлого, что нас тоже объединяет.

Этот год был насыщен значимыми, историческими событиями в наших отношениях как в двусторонних, так и многосторонних. Он ознаменовался тем, что удалось обозначить стратегические ориентиры и вывести азербайджано-кыргызские отношения на качественно новый уровень. Все это дает возможности оценить будущие отношения с положительной точки зрения. В следующем году продолжатся взаимные визиты на высшем уровне, и уже есть определенные договоренности. Но не будем опережать события, а будем продолжать диалог на всех уровнях между нашими странами.

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что отношения между нашими странами являются дружественными, образцовыми и динамично развивающимися, и что между нами действительно сложились очень крепкие, братские и деловые связи.

Пользуясь случаем, желаю всем в Новом году мира, процветания и стабильности. За последние годы внушительные достижения кыргызского народа под руководством Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики господина Садыра Жапарова всех нас радуют, они очень внушительны. Уверен, что в новом 2026 году они будут только расти и приумножаться.