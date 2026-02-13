Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Садыр Жапаров: Перед отставкой Ташиева я лично позвонил ему

107  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров прокомментировал изданию "Кабар" причины отставки заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. По его словам, решение было принято для недопущения раскола в обществе.

Глава государства заявил, что в парламенте отдельные группы начали делить депутатов на "сторону генерала" и "сторону президента", а некоторых государственных служащих якобы запугивали именем Ташиева.

"Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части. Перед тем как принять решение, я позвонил своему другу, объяснил ему ситуацию, которая здесь происходила, сообщил, что освобождаю его от должности, и после этого принял решение. "Стабильность в государстве для меня превыше всего", - подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455435
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, увольнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  