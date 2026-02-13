Садыр Жапаров: Перед отставкой Ташиева я лично позвонил ему

Президент Садыр Жапаров прокомментировал изданию "Кабар" причины отставки заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. По его словам, решение было принято для недопущения раскола в обществе.

Глава государства заявил, что в парламенте отдельные группы начали делить депутатов на "сторону генерала" и "сторону президента", а некоторых государственных служащих якобы запугивали именем Ташиева.

"Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части. Перед тем как принять решение, я позвонил своему другу, объяснил ему ситуацию, которая здесь происходила, сообщил, что освобождаю его от должности, и после этого принял решение. "Стабильность в государстве для меня превыше всего", - подчеркнул он.