Бакыт Бакетаев: Камчыбек Ташиев выберет стабильность страны, а не кресло

В кыргызстанском экспертном сообществе активно обсуждают возможные сценарии после возвращения Камчыбека Ташиева в Бишкек. Своим видением ситуации поделился известный политолог Бакыт Бакетаев. Он полагает, что ожидаемое заявление политика станет не просто эмоциональным жестом, а актом государственного мужества.

По мнению аналитика, Ташиев подчеркнет свою роль не только как друга президента, но и как его соратника - формат "два в одном". Это означает, что решение главы государства для него априори выше личных амбиций, так как стабильность страны важнее любой должности.

"Скорее всего, он признает, что действия его сторонников стали ошибкой, повлекшей отставку, и согласится с решением президента. И обратится к своим сторонникам и ко всем гражданам с призывом подчиниться этому решению ради мира, ради стабильности, ради продолжения трудных реформ, которые они вместе проводили последние пять лет. Он скажет, что уходит на отдых, чтобы восстановить здоровье после тяжёлой работы в условиях серьезных преобразований. Это будет позиция не обиженного политика, а зрелого государственного мужа.

Макиавелли утверждал, что в политике дружбы не существует. Но история знает иные примеры. Настоящая политическая дружба - это не застолье и не комплименты. Это союз единомышленников, которые в критический момент ставят интересы государства выше личных чувств. Дружба, соединённая с ответственностью, становится силой. Возможно, именно сейчас Кыргызстану будет показано, что в политике дружба бывает - когда она основана не на выгоде, а на общей цели строить страну вместе", - сказал эксперт.

Таким образом, Бакетаев подводит к мысли, что текущая ситуация может стать уникальным для региона примером того, как личные узы трансформируются в государственную ответственность ради общенациональных интересов.