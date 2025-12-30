Погода
В МИД КР подвели итоги председательства Кыргызстана в ОДКБ

- Светлана Лаптева
29 декабря 2025 года под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялось очередное заседание Коллегии внешнеполитического ведомства.

В ходе заседания были подведены итоги председательства Кыргызстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году, а также рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

Кроме того, члены Коллегии обсудили ход реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 19 сентября 2024 года № 268 "О мерах по оптимизации миграционных процессов". Была представлена информация о ключевых нововведениях в законодательстве, а также о практических шагах по упорядочению миграционных потоков и легализации пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны.

Завершая заседание, министр Жээнбек Кулубаев дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности внешнеполитической деятельности Кыргызстана в рамках региональных организаций, а также на дальнейшее совершенствование миграционных процессов в соответствии с национальными интересами государства.


URL: https://www.vb.kg/453921
Теги:
МИД, ОДКБ, Кыргызстан
