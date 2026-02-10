Илон Маск построит "саморазвивающийся город" на Луне за 10 лет

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил о новой глобальной цели своей аэрокосмической компании. Теперь основные ресурсы будут направлены на возведение "саморазвивающегося города" на поверхности Луны. Миллиардер подчеркнул, что этот проект технически достижим в течение ближайшего десятилетия, в то время как создание полноценного поселения на Марсе потребует как минимум 20 лет.

Главным аргументом в пользу Луны стала логистика. Если окна для полетов к Красной планете открываются лишь раз в 26 месяцев, а путь занимает полгода, то к спутнику Земли можно отправляться каждые 10 дней. При этом сам полет длится всего двое суток, что позволяет обеспечивать бесперебойное снабжение и быстрое расширение инфраструктуры.

Несмотря на смену курса, Маск не отказывается от марсианских амбиций полностью: старт работ по колонизации Марса может начаться примерно через семь лет. Однако сегодня главной задачей является "обеспечение будущего цивилизации", и Луна видится наиболее оперативным решением.

Интерес к Луне подтверждается и финансовыми планами. По информации The Wall Street Journal, SpaceX уже уведомила инвесторов о планах совершить посадку на Луну в марте 2027 года. Кроме того, компания намерена задействовать ресурсы купленной Илоном Маском xAI для создания лунных центров обработки данных, работающих на базе искусственного интеллекта.

Ранее SpaceX ориентировалась преимущественно на Марс, планируя отправить туда пять беспилотных кораблей Starship уже в конце 2026 года. Также у компании остается действующий контракт с NASA на разработку системы высадки астронавтов на лунную поверхность в рамках программы Artemis.