Кыргызстан завоевал ещё две бронзы на чемпионате Азии по стрельбе

Сборная Кыргызстана пополнила медальный зачёт на чемпионате Азии по стрельбе, который проходит в Нью-Дели (Индия).

Абдураззак Муратов и Жибек Бекташева заняли третье место в упражнении "пневматическая винтовка, микс" (10 м), продемонстрировав высокую точность и отличное взаимодействие в команде.

Ещё одну бронзовую медаль Кыргызстан завоевал в командных соревнованиях среди девушек по стрельбе из пневматической винтовки. В состав команды вошли Альбина Тулебердиева, Даткайым Садыкова и Жибек Бекташева.

Континентальный турнир проходит с 2 по 14 февраля с участием 385 спортсменов из 19 стран. Кыргызстан на соревнованиях представит 16 спортсменов и три тренера.