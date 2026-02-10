Погода
Кыргызстан завоевал ещё две бронзы на чемпионате Азии по стрельбе

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана пополнила медальный зачёт на чемпионате Азии по стрельбе, который проходит в Нью-Дели (Индия).

Абдураззак Муратов и Жибек Бекташева заняли третье место в упражнении "пневматическая винтовка, микс" (10 м), продемонстрировав высокую точность и отличное взаимодействие в команде.

Ещё одну бронзовую медаль Кыргызстан завоевал в командных соревнованиях среди девушек по стрельбе из пневматической винтовки. В состав команды вошли Альбина Тулебердиева, Даткайым Садыкова и Жибек Бекташева.

Континентальный турнир проходит с 2 по 14 февраля с участием 385 спортсменов из 19 стран. Кыргызстан на соревнованиях представит 16 спортсменов и три тренера.


