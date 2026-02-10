Погода
КФС определил стратегию коммерческого развития на 2026 год

272  0
- Самуэль Деди Ирие
В штаб-квартире Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялось заседание Комитета по маркетингу и социальной ответственности. Главной темой встречи стало масштабное развитие коммерческого и медийного потенциала отечественного футбола в текущем году.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стала передача коммерческих прав профильным организациям: Кыргызской Премьер-лиге, Ассоциации женского футбола и Детской футбольной лиге. Данный шаг направлен на децентрализацию управления и предоставление лигам больших возможностей для привлечения спонсоров. Комитет принял решение вынести этот вопрос на окончательное рассмотрение Исполнительного комитета КФС.

В ходе встречи был одобрен новый коммерческий регламент Высшей лиги, который упорядочит ведение бизнес-деятельности в чемпионате. Особое внимание уделили технической модернизации: Комитет утвердил покупку современного оборудования для производства телевизионных трансляций и шоу-программ. Эти меры призваны повысить качество медиаконтента и сделать футбольные матчи более привлекательными для зрителей и партнеров.

По итогам заседания был зафиксирован курс на активную коммерциализацию деятельности КФС. Реализация намеченных планов позволит вывести освещение турниров на новый уровень и укрепить финансовую устойчивость футбольных структур страны в 2026 году.


Теги:
футбол, Кыргызстан
