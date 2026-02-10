Погода
Кенешбеков завоевал серебро чемпионата Азии

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков стал серебряным призёром чемпионата Азии по лёгкой атлетике, который прошёл 6–8 февраля в Тяньцзине (Китай).

Во второй день соревнований Кенешбеков занял второе место в беге на 3000 метров с результатом 7:55,06. Его соотечественник Жусуп Сулайман уулу в этой же дисциплине финишировал пятым - 8:23,71.

Ранее Искендер Чокаев занял 10-е место в беге на 800 метров (1:56,83), а Руслан Литовский стал 14-м на дистанции 400 метров с результатом 49,57 секунды.

Результат Кенешбекова стал лучшим для сборной Кыргызстана на чемпионате и принёс стране серебряную медаль континентального первенства.


