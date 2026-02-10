ВВ МВД возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кыргызстана по волейболу

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана по волейболу среди команд Национальной лиги.

В новом сезоне участвуют восемь команд, которые в первом туре играют друг с другом в один круг. По итогам трёх игровых дней лидерами остаются ВВ МВД и "Кара-Суу", одержавшие победы в своих последних матчах.

Турнирная таблица после трёх дней:

ВВ МВД - 6 очков (9-1)

"Кара-Суу" - 6 очков (9-2)

"Салам-Алик" - 5 очков (7-4)

СКА МО КР - 5 очков (6-3, +29)

"Жалал-Абад Бек" - 5 очков (6-3, +8)

"Буудан" - 3 очка (2-9)

"Ош" - 3 очка (1-9)

"Сары-Өзөн" - 3 очка (0-9)

Сегодня, 10 февраля, пройдут ещё четыре игры, которые продолжат определять лидеров чемпионата.