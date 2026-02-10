Погода
Задержан начальник управления архитектуры Кара-Куля

- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР сообщил о задержании начальника Кара-Кульского городского управления архитектуры и строительства, подозреваемого в организации коррупционной схемы с земельными участками.

По данным спецслужбы, в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений в сфере землепользования была выявлена схема незаконного вывода земель в частную собственность. Установлено, что У.Б. в 2021 году, занимая должность главного специалиста управления градостроительства и архитектуры Узгенского района Ошской области, получил от гражданки М.Д. 2 млн сомов за содействие в выделении четырех земельных участков площадью по 7 соток каждый на территории Баш-Дебе айыл окмоту Узгенского района. Позже он получил еще 200 тысяч сомов якобы за оформление государственных актов и регистрацию указанных участков.

Как отмечают в ГКНБ, реализовать договоренности У.Б. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в стране началась активная реализация государственной политики по борьбе с коррупцией и была усилена работа ГКНБ КР по данному направлению. В результате земельные участки в частную собственность выведены не были, а полученные 2,2 млн сомов, по версии следствия, использовались им на личные нужды.

4 февраля 2026 года У.Б. было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 4 пункт 4 Уголовного кодекса КР (мошенничество с использованием служебного положения). Он заключен под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые мероприятия по установлению иных причастных лиц, а также возможных аналогичных фактов.


