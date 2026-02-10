Погода
Азамат Байматов начал тренерскую карьеру в академии Момунова

Бывший защитник сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов подписал соглашение с футбольной академией имени Асылбека Момунова в Оше и начал тренерскую работу.

Согласно договорённости, Байматов будет тренировать команду игроков 2010 года рождения и готовить её к участию в чемпионате страны в своей возрастной категории.

Специалист прошёл тренерское обучение и обладает лицензией категории "A" АФК.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что переход экс-футболиста к тренерской деятельности показывает возможности продолжения карьеры в футболе после её завершения и станет мотивацией для воспитанников академии и игроков, завершающих выступления.


Теги:
Ош, футбол, Кыргызстан
