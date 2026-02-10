Погода
Лапорта раскритиковал АКФ за санкции против Марокко

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскритиковал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) за дисциплинарные меры, применённые к Марокко, назвав решения несправедливыми и непоследовательными.

Лапорта отметил, что североафриканская страна успешно провела Кубок африканских наций, который многие считают одним из лучших по организации в истории турнира, однако после этого столкнулась с санкциями и критикой.

"Наказывать страну, организовавшую лучший турнир в истории Кубка африканских наций, - это явная несправедливость", - заявил Лапорта.

Высказывания усилили дискуссию о системе управления CAF, и всё чаще звучат призывы к большей прозрачности и последовательности дисциплинарных процедур.


