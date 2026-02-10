Пограничная служба КР выведена из состава ГКНБ указом президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о преобразовании Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента. По ее данным, документ принят в соответствии с Конституцией и конституционным законом "О Кабинете Министров Кыргызской Республики".

Указом внесены изменения в структуру и состав Кабинета министров, утвержденные ранее. В частности, в обновленной редакции указан председатель Государственного комитета национальной безопасности, а также в перечень включена Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.

Согласно документу, Пограничная служба ГКНБ преобразуется в отдельную Государственную пограничную службу.

Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с указом и принять дополнительные меры, вытекающие из него.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.