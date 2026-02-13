Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

"Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм" уволили Дайча и Франка

97  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм Хотспур" официально отправили в отставку главных тренеров Шона Дайча и Томаса Франка после неудовлетворительных результатов в Премьер-лиге.

"Форест" подтвердил уход Дайча после серии неудачных матчей, из-за которых команда приблизилась к зоне вылета. Руководство клуба заявило, что перемены необходимы для улучшения игры и сохранения места в элитном дивизионе. В ближайших матчах командой будет руководить временный тренерский штаб, пока ведется поиск нового наставника.

"Тоттенхэм" также расстался с Франком после нестабильных выступлений, которые ухудшили шансы команды на попадание в Лигу чемпионов УЕФА. Несмотря на удачный старт сезона, "шпоры" теряли важные очки и испытывали проблемы в обороне, что и привело к решению руководства сменить тренера.

Ожидается, что оба клуба в ближайшие дни назначат временных тренеров, параллельно ведя переговоры с кандидатами на долгосрочную работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455360
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  