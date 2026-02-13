"Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм" уволили Дайча и Франка

"Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм Хотспур" официально отправили в отставку главных тренеров Шона Дайча и Томаса Франка после неудовлетворительных результатов в Премьер-лиге.

"Форест" подтвердил уход Дайча после серии неудачных матчей, из-за которых команда приблизилась к зоне вылета. Руководство клуба заявило, что перемены необходимы для улучшения игры и сохранения места в элитном дивизионе. В ближайших матчах командой будет руководить временный тренерский штаб, пока ведется поиск нового наставника.

"Тоттенхэм" также расстался с Франком после нестабильных выступлений, которые ухудшили шансы команды на попадание в Лигу чемпионов УЕФА. Несмотря на удачный старт сезона, "шпоры" теряли важные очки и испытывали проблемы в обороне, что и привело к решению руководства сменить тренера.

Ожидается, что оба клуба в ближайшие дни назначат временных тренеров, параллельно ведя переговоры с кандидатами на долгосрочную работу.