В Ташкенте главу СМИ поймали на вымогательстве $50 тысяч

В столице Узбекистана правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся шантажом предпринимателей под прикрытием медиа. Как сообщает ГУВД Ташкента, под следствие попали руководитель издания Demokrat.uz Фазлидинхон Мехмонов и блогер Азиз Гойипназаров.

Поводом для возбуждения дела стал ролик, дискредитирующий работу столичного автосалона. По версии следствия, после публикации видео Мехмонов потребовал у владельца бизнеса 50 тысяч долларов. За эту сумму он обещал удалить компромат и не выпускать новые материалы, порочащие личность самого бизнесмена.

Владелец автосалона обратился в милицию, и дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. После передачи первого транша в 3 тысячи долларов, подозреваемый был задержан с поличным 10 февраля при получении очередной части суммы в размере 17 тысяч долларов.

Этот случай стал частью масштабной кампании в Узбекистане по борьбе с "инфошантажом". Ранее в текущем году в соседней республике по аналогичным обвинениям были задержаны сотрудники ресурсов Taftish.uz и хорезмского издания "Qonun doirasida". Всем фигурантам вменяют вымогательство в особо крупном размере.