План совместной военной подготовки в рамках ОДКБ в 2025 году реализован в полном объеме. Об этом официально заявил на брифинге начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, в уходящем году была продолжена практика проведения мероприятий на едином фоне сложной военно-политической и стратегической обстановки. Сценарии учений формировались совместно с оборонными ведомствами, исходя из реальной ситуации в зоне ответственности ОДКБ и прогнозов потенциальных вызовов коллективной безопасности.

Всего в 2025 году был проведен комплекс из 61 мероприятия: от оперативных консультаций и штабных переговоров до масштабных совместных и специальных учений. Подводя итоги, Андрей Сердюков подчеркнул, что год характеризовался резким ростом геополитической напряженности и опасным приближением зон нестабильности к границам государств - членов Организации. В этих условиях работа Объединенного штаба строилась в строгом соответствии с задачами, поставленными главами государств и министрами обороны, с особым акцентом на реализацию приоритетов председательства Кыргызской Республики. Главной целью оставалось поддержание высочайшей готовности коллективных сил к обеспечению мира и безопасности.

Важнейшим стратегическим результатом года стало утверждение главами государств плана развития военного сотрудничества на 2026–2030 годы. Этот документ определяет архитектуру коалиционного военного строительства на следующую пятилетку и формирует перспективный облик всей военной составляющей ОДКБ на долгосрочный период.

Практическая отработка задач в 2025 году проходила на территориях Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Военные контингенты оттачивали оперативную переброску сил, слаживание многонациональных группировок и их применение с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Принципиальное внимание уделялось развертыванию систем управления и защите командных пунктов от ударов беспилотной авиации противника. Как резюмировал Андрей Сердюков, все исследовательские и учебные цели были достигнуты: личный состав продемонстрировал отличную полевую выучку и готовность действовать как единый механизм в условиях кризисных ситуаций.