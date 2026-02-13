Генерал Сердюков раскрыл план масштабного развертывания сил ОДКБ

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков во время брифинга анонсировал беспрецедентный масштаб подготовки войск в текущем году. В условиях, когда обстановка у границ стран-участниц сохраняет непредсказуемый характер, организация переходит к радикальному укреплению своей оборонной мощи. По словам Сердюкова, "2025 год характеризовался геополитической напряженностью и обострением обстановки в регионах ОДКБ в связи с приближением зон нестабильности к странам ОДКБ". Он прямо указал на главную угрозу: "Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от страны ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры".

В 2026 году, в период председательства России в ОДКБ, запланировано проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки, включая восемь масштабных командно-штабных и специальных учений. Как подчеркнул начальник штаба, план подготовки уже утвержден, а состав национальных контингентов Коллективных сил и документы их развертывания уточнены. Предстоящий год станет определяющим для реализации стратегии Владимира Путина, проходящей под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".

Генерал-полковник Сердюков особо выделил ключевые задачи, поставленные президентом России: "Наращивание боевого потенциала национальных контингентов и их оснащение современными системами вооружения; оптимизация процедур оперативного развертывания коалиционных группировок войск; развитие авиационного компонента и средств ПВО в формате ОДКБ; совершенствование управления группировкой войск Коллективных сил". В рамках этой стратегии в сентябре на территории Казахстана пройдут учения "Рубеж-2026", а в сентябре–октябре в России развернутся основные маневры: "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026". Эти операции пройдут на полигонах Центрального военного округа и будут тесно увязаны с российским стратегическим учением "Центр-2026".

Особое внимание будет уделено практическому применению новейших технологий. Андрей Сердюков пояснил: "Полагаем, что данные учения будут носить масштабный характер, с демонстрацией возможностей современной и перспективной российской военной техники, доказавшей свою эффективность в ходе специальной военной операции, в том числе беспилотных и роботизированных систем. В целях совершенствования управления контингентами КСОР в ходе подготовки и проведения данных учений предусматривается практически отработать весь комплекс мероприятий по развертыванию системы управления с учетом опыта специальной военной операции".

Завершающий этап подготовки охватит Таджикистан (учения "Кобальт-2026" и "Скала-2026") и Беларусь (миротворческое "Нерушимое братство-2026" и медицинское "Барьер-2026"). Подводя итог, генерал-полковник Сердюков выразил жесткую уверенность в успехе: "Убежден, что все совместные мероприятия будут проведены на высоком уровне в интересах достижения главной цели - поддержания готовности Коллективных сил к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности. Уверен, что организованными совместными усилиями удастся успешно их решить и достигнуть всех поставленных главами государств целей".