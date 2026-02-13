Погода
Восьми предприятиям Кыргызстана разрешили экспортировать продукцию в Китай

191  0
- Светлана Лаптева
С 12 февраля 2026 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики включило в перечень разрешённых к экспорту восемь предприятий Кыргызской Республики.

Решение принято по итогам системной работы, проведённой Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В список допущенных к поставкам на рынок Китая вошли: ОсОО "Ат Башы Трейд", ОсОО "Алия", ОсОО "Гермес Ко ЛТД", ОсОО "Жол-Аман", ОсОО "Таалай Групп", ОсОО "Wool KG", ОсОО "Опэн Трейд" и ОсОО "Торугарт Трейд".

Предприятия осуществляют переработку шкур крупного рогатого скота и шерсти мелкого рогатого скота. Получение допуска открывает для отечественных производителей дополнительные возможности для расширения экспортных поставок и укрепления торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Служба ветеринарии продолжает последовательную работу по обеспечению выхода новых отечественных предприятий на рынок КНР и расширению перечня кыргызской продукции, допущенной к экспорту в Китай.


URL: https://www.vb.kg/455404
Теги:
Китай, Кыргызстан
НАЗАД  