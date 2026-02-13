Президент: Депутатов Жогорку Кенеша склоняли перейти на "сторону генерала"

Президент Садыр Жапаров заявил изданию "Кабар", что на отдельных депутатов Жогорку Кенеша оказывалось давление именем "генерала".

По словам главы государства, отдельные депутатские группы вызывали парламентариев и требовали определить, "на чьей они стороне", противопоставляя "сторону генерала" и "сторону президента".

"Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части. У меня имелись факты того, что депутатов и отдельных государственных служащих запугивали "генералом". Им говорили: "Если ты не перейдешь на нашу сторону, ты будешь иметь дело с генералом"", - сказал глава государства.

Он добавил, что подобные процессы начали распространяться и за пределами парламента: на улице собирали подписи за досрочные выборы, уверяя людей, что это якобы "согласовано на самом верху"..