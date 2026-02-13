Погода
Президент: Депутатов Жогорку Кенеша склоняли перейти на "сторону генерала"

- Бактыгуль Акжолова
Президент Садыр Жапаров заявил изданию "Кабар", что на отдельных депутатов Жогорку Кенеша оказывалось давление именем "генерала".

По словам главы государства, отдельные депутатские группы вызывали парламентариев и требовали определить, "на чьей они стороне", противопоставляя "сторону генерала" и "сторону президента".

"Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части. У меня имелись факты того, что депутатов и отдельных государственных служащих запугивали "генералом". Им говорили: "Если ты не перейдешь на нашу сторону, ты будешь иметь дело с генералом"", - сказал глава государства.

Он добавил, что подобные процессы начали распространяться и за пределами парламента: на улице собирали подписи за досрочные выборы, уверяя людей, что это якобы "согласовано на самом верху"..


Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


