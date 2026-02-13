Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Президент заявил о возможных новых фигурантах "письма 75"

323  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Так называемое "письмо 75 человек", в котором ряд общественных деятелей выступили за досрочные президентские выборы, станет предметом расследования, а число его участников может оказаться больше, чем озвучивается сейчас. Об этом президент заявил в интервью "Кабару".

По его словам, в настоящее время соответствующие органы проводят следственные мероприятия.

"Именно следствие покажет, насколько масштабной была инициатива и сколько человек принимало участие. Возможно, число участников окажется больше", - сказал глава государства.

Он добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455437
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  