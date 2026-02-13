Президент заявил о возможных новых фигурантах "письма 75"

Так называемое "письмо 75 человек", в котором ряд общественных деятелей выступили за досрочные президентские выборы, станет предметом расследования, а число его участников может оказаться больше, чем озвучивается сейчас. Об этом президент заявил в интервью "Кабару".

По его словам, в настоящее время соответствующие органы проводят следственные мероприятия.

"Именно следствие покажет, насколько масштабной была инициатива и сколько человек принимало участие. Возможно, число участников окажется больше", - сказал глава государства.

Он добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.