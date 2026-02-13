В Кыргызстане нет деления на "команду Жапарова" и "команду Ташиева". Об этом глава государства заявил в интервью "Кабару"

По его словах, а кадровых назначениях нет никакого деления.

"Каждое назначение проходит тщательную проверку. Я требовал от Камчыбека Ташиева, министров, начальников ведомств, главы кабмина и губернаторов предлагать принципиальных профессионалов, которые будут работать на государство. Мое требование не изменилось. Они предлагают кадры, которые соответствуют этим критериям. Поэтому нет деления на "команду Жапарова" и "команду Ташиева", - сказал он.