В ГКНБ будет проведена качественная реформа, - президент

В ГКНБ будет проведена качественная реформа, а борьба с коррупцией и криминалом в стране продолжается круглосуточно. Об этом в интервью ИА "Кабар" заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, спецслужба выполнила возложенные на нее задачи, однако государственные институты должны развиваться в соответствии с современными угрозами и глобальными изменениями.

"Мир меняется, и в соответствии с этим наши государственные институты также должны двигаться вперед и обновляться", - отметил глава государства.

Жапаров подчеркнул, что в стране не существует понятия "прикрывать" тех, кто совершает незаконные действия.

"Закон всегда действовал и будет действовать дальше. Ни одному государственному служащему не позволено нарушать закон или действовать в личных интересах", - сказал он.

Президент добавил, что борьба с коррупцией и криминалом не остановится.

"Борьба с коррупцией и криминалом ведется 24 часа в сутки. В нашей стране криминал и коррупция должны быть искоренены", - подчеркнул глава государства, добавив, что при выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности.