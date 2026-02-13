Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Международный турнир по борьбе Super 4 Wrestling пройдет в Бишкеке

191  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на арене "Жаштык" состоится международный турнир по спортивной борьбе Super 4 Wrestling (S4W). Уникальный формат соревнований предполагает, что четыре борца мирового уровня в одной весовой категории сразятся за чемпионский пояс.

В турнире примут участие спортсмены из Кыргызстана, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Японии, США и Болгарии.

Международная серия S4W включает четыре турнира в разных столицах мира, и Бишкек станет одним из первых городов, где пройдет соревнование.

Старт соревнований – в 16:00, вход для зрителей свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455441
Теги:
борьба, турнир, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  