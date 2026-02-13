Международный турнир по борьбе Super 4 Wrestling пройдет в Бишкеке

В Бишкеке на арене "Жаштык" состоится международный турнир по спортивной борьбе Super 4 Wrestling (S4W). Уникальный формат соревнований предполагает, что четыре борца мирового уровня в одной весовой категории сразятся за чемпионский пояс.

В турнире примут участие спортсмены из Кыргызстана, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Японии, США и Болгарии.

Международная серия S4W включает четыре турнира в разных столицах мира, и Бишкек станет одним из первых городов, где пройдет соревнование.

Старт соревнований – в 16:00, вход для зрителей свободный.