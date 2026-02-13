Погода
В Чуйской области задержали троих подозреваемых в грабеже

- Назгуль Абдыразакова
В Чуйской области задержаны трое молодых людей, подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 10 февраля в ОВД Аламудунского района обратились двое жителей Бишкека. Они заявили, что 7 февраля на поле близ села Ленинское неизвестные нанесли им телесные повреждения и открыто завладели iPhone 13 Pro Max, барсеткой с деньгами и наручными часами, после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 ("Грабеж") УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили и задержали троих подозреваемых. Их водворили в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что похищенное имущество подозреваемые успели продать третьим лицам. Вещи изъяты и признаны вещественными доказательствами.

Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.


Теги:
грабеж, задержание, Чуйская область
