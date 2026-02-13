В Бишкеке проверяют информацию об отстреле собак

УВД Ленинского района Бишкека проводит проверку после распространения в социальных сетях видеоматериалов с жалобами на якобы имевший место отстрел собак.

По данным милиции, информация зарегистрирована в АИС ЖУИ, по факту организована доследственная проверка.

В ходе разбирательства установлено, что ранее от жителей села Новопавловка неоднократно поступали жалобы на содержание большого количества собак и кошек в одном из жилых домов. Сообщалось о неприятном запахе, антисанитарных условиях и нарушении покоя граждан. Несмотря на вынесенные предупреждения, владелец дома меры не принял.

12 февраля сотрудники МТУ №106 совместно с представителями профильных служб провели выездной осмотр. На территории домовладения обнаружили предположительно 30–40 собак, отсутствие документов о ветеринарной вакцинации, а также потенциальную угрозу безопасности детей, поскольку рядом расположено частное детское учреждение.

С владельцем дома проведена разъяснительная работа. Кроме того, на место прибыл гражданин, представившийся представителем фонда защиты животных, который обязался в течение недели вывезти собак и очистить территорию. По данному факту составлен акт.

В милиции отметили, что принятые меры направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и предупреждение возможной угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Ситуация находится на контроле компетентных органов. По итогам проверки будет дана правовая оценка.