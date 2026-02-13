Суд Бишкека отправил за решетку ряд политиков из "списка 75"

Первомайский районный суд столицы санкционировал арест ключевых фигурантов резонансного дела, связанного с обращением группы общественных деятелей к руководству страны. Пятеро задержанных будут находиться под стражей в следственном изоляторе №1 до 10 апреля.

Список арестованных включает фигуры, занимавшие в разные годы высокие государственные посты:

Курсан Асанов - в прошлом замглавы МВД; Бекболот Талгарбеков - лидер движения "Народный парламент"; Аалы Карашев - бывший парламентарий Жогорку Кенеша; Эмилбек Узакбаев - экс-дипломат, представлявший интересы Кыргызстана в Узбекистане; Курманбек Дыйканбаев - бывший полпред президента в парламенте.

Следствие, которое официально ведет МВД, квалифицирует действия задержанных как подготовку к организации массовых беспорядков.

Поводом для разбирательства стало открытое письмо, появившееся в медиапространстве 9 февраля. Документ, под которым поставили подписи 75 человек - включая бывших глав правительств, академиков и экс-депутатов - содержал призыв к проведению внеочередных выборов. Силовые структуры усмотрели в тексте обращения призывы, способные дестабилизировать общественно-политическую обстановку и спровоцировать волнения среди населения.