Призовой фонд форума "Агродиалог 2026" составит один миллион сомов

Светлана Лаптева
В Кыргызстане готовятся к масштабному событию в сфере сельского хозяйства. Призовой фонд для поощрения передовиков отрасли на форуме "Агродиалог-2026" составит рекордный 1 миллион сомов. Об этом официально заявили в оргкомитете Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этом году организаторы выберут 40 "чемпионов" в сферах растениеводства и животноводства. Чествование аграриев пройдет с особым размахом: лучшие из лучших пройдут по красной дорожке в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова, где им вручат медали и денежные премии.

Событие, которое проводится уже в третий раз, в этом году приобретает международный статус. Делиться опытом с кыргызстанскими фермерами приедут ведущие эксперты из Катара, Китая и стран СНГ. Напомним, что прошлый форум стал крайне результативным: участники подписали более 200 контрактов и соглашений.

График мероприятий:

18–20 февраля: основная программа форума в Кыргызском аграрном университете им. К.И. Скрябина. Здесь пройдут мастер-классы, презентации новых сортов семян и нетворкинг для предпринимателей.

21 февраля: грандиозный финал и церемония награждения победителей в стенах Национальной филармонии.


