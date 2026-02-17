В Кыргызстане запустили цифровую систему выдачи аграрных дотаций

В Департаменте по экспертизе сельхозкультур заработала новая автоматизированная система АИС "Дотация". Платформа, созданная специалистами ГУ "АгроСмарт", призвана полностью перевести в цифровой формат процесс выдачи госсубсидий семеноводческим хозяйствам.

Главная цель внедрения системы - исключить коррупционные риски и сделать распределение государственных средств максимально прозрачным. Теперь подача заявок, их рассмотрение и учет движения семян будут происходить в режиме реального времени.

Что умеет новая система:

Онлайн-заявки: фермеры и хозяйства могут подавать документы удаленно через личный кабинет.

Цифровая подпись: весь документооборот и протоколы комиссий подписываются с помощью ЭЦП.

GPS-контроль: целевое использование семян теперь подтверждается электронными актами с обязательной фотофиксацией и указанием точных координат посевов.

Прозрачная логистика: система позволяет отслеживать движение семян между районами и контролировать их поставку.

Благодаря автоматической проверке данных, процесс принятия решений комиссиями станет быстрее, а аналитическая отчетность позволит Минсельхозу видеть реальную картину в семеноводстве страны.