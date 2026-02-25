Фермеров Ошской области обучили современным методам животноводства

С 17 по 19 февраля в Кара-Сууйском, Ноокатском и Кара-Кульджинском районах Ошской области прошли обучающие семинары для сельхозпроизводителей. Мероприятия организованы Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ совместно с центром KOPIA при поддержке пресс-службы Минсельхоза.

Основной целью выездного обучения стало повышение эффективности агропромышленного сектора через внедрение передовых технологий. Программа объединила теоретическую базу и практические занятия, в ходе которых специалисты и фермеры изучили научные основы составления рационов и методы сбалансированного кормления. Особое внимание уделили качеству кормов как главному фактору высокой продуктивности животных.

Значительная часть обучения была посвящена вопросам искусственного осеменения и его роли в улучшении генетического потенциала поголовья. Участники ознакомились с современными биотехнологиями, которые позволяют значительно повысить конкурентоспособность хозяйств и обеспечить устойчивое развитие животноводства в южном регионе страны.

Подобные инициативы направлены на укрепление связи между академической наукой и реальным сектором производства. Эксперты отмечают, что системное обновление профессиональных знаний сельских предпринимателей является важным шагом для вывода регионального животноводства на качественно новый технологический уровень.