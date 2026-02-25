Жители села Мурас Лейлекского района ждут запуска системы водоснабжения

В Баткенской области подходят к концу работы по созданию новой инфраструктуры питьевого водоснабжения в селе Мурас. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, проект реализуется в рамках программы по улучшению водохозяйственных услуг с учетом климатических изменений. На данный момент строительные мероприятия вышли на финальную стадию, и в ближайшее время доступ к безопасной питьевой воде получат более 3 тысяч местных жителей.

Масштабное обновление затронуло ключевые узлы системы: специалисты возвели новые резервуары для хранения чистой воды, установили современные хлораторные станции и полностью реконструировали водозаборные объекты. Общая протяженность проложенных магистральных водоводов и распределительных сетей превысила 17 километров.

Запуск объекта в эксплуатацию позволит подключить к централизованному водоснабжению 537 домохозяйств (3408 жителей). Новая система не только соответствует всем санитарным нормам, но и рассчитана на длительный срок службы, что значительно упростит управление водными ресурсами в регионе. Строительство курирует Отдел реализации проектов профильного Департамента при Минсельхозе.