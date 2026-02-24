На ПМЭФ-2026 обсудят дальнейшее наращивание товарооборота между КР и РФ

Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией станут одной из тем предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который пройдет 3–6 июня в Санкт-Петербурге, сообщают в Фонде Росконгресс.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот между Кыргызстаном и Россией превысил 3,1 млрд долларов, продемонстрировав устойчивую положительную динамику. Эксперты отмечают значительный потенциал для дальнейшего роста - в среднесрочной перспективе объем двусторонней торговли может приблизиться к отметке в 5 млрд долларов.

Участие Кыргызстана в ПМЭФ-2026 рассматривается как важный шаг к дальнейшему укреплению экономических связей и расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Ожидается, что в 2026 году кыргызская делегация примет активное участие в деловой программе форума, а также в профильных бизнес-диалогах и встречах с российскими регионами и компаниями. Отдельное внимание будет уделено вопросам расширения инвестиционного взаимодействия, созданию совместных производств, развитию транспортных коридоров и укреплению финансовых механизмов поддержки бизнеса.

Петербургский международный экономический форум ежегодно объединяет лидеров государств, представителей бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран мира. В центре внимания ПМЭФ - глобальные и региональные экономические процессы, трансформация рынков, новые технологии, инвестиционный климат, финансовая политика и человек. Уникальность Форума - в его прикладном значении, поскольку здесь принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты, подписываются реальные инвестиционные соглашения, а эксперты делятся опытом, прогнозами и стратегическими инициативами.

Организатором ПМЭФ традиционно выступает Фонд Росконгресс - крупнейший оператор международных конгрессно-выставочных мероприятий. Международное направление деятельности фонда координирует платформа Roscongress International, которая развивает партнерские связи с зарубежными государствами, бизнес-ассоциациями и институтами развития, обеспечивая системное продвижение совместных проектов.