Узбекистан планирует к этом году увеличить выработку электричества на 40 %

Соседний Узбекистан намерен совершить масштабный прорыв в энергетической отрасли. Согласно планам, озвученным на совещании у президента Шавката Мирзиёева, в 2026 году объем производства электроэнергии в республике должен достичь 90 млрд киловатт-часов. Это на 40% больше показателей 2020 года и продиктовано стремительным ростом экономики страны.

На сегодняшний день общая мощность генерации в Узбекистане составляет 25,8 тысячи МВт, при этом почти треть этого объема обеспечивают возобновляемые источники энергии - солнце, ветер и вода. Инвестиционный портфель сектора включает 133 проекта на колоссальную сумму в 51,4 млрд долларов. До конца текущего года Ташкент намерен запустить еще 6,7 тысячи МВт новых мощностей, активно развивая при этом системы накопления энергии и современные электросети.

Особое внимание власти соседней республики уделяют улучшению электроснабжения Ферганской долины за счет интеграции энергосистем с соседями по региону. Также поставлена задача по жесткой экономии ресурсов и внедрению энергоэффективных технологий на крупных предприятиях, что позволит в 2026 году сберечь около 4,4 млрд кВтч электричества.

Для сравнения: сколько электроэнергии производит Кыргызстан

Показатели энергосектора Кыргызстана на данный момент значительно скромнее узбекских. По данным Национального статистического комитета и Министерства энергетики КР:

В 2024 году в Кыргызстане было выработано 14,7 млрд кВтч электроэнергии, где около 88% пришлось на гидроэлектростанции.

По итогам 2025 года выработка в республике составила 15,38 млрд кВтч, продемонстрировав рост на 4,5%.

Несмотря на положительную динамику, Кыргызстан остается энергодефицитным регионом: внутреннее потребление, а это свыше 18 млрд кВтч, по-прежнему превышает объемы собственного производства, что вынуждает республику импортировать электроэнергию из соседних стран, в том числе из Узбекистана.