Флойд Мейвезер подтвердил возвращение на ринг перед боем с Майком Тайсоном

Бывший непобеждённый чемпион Флойд Мейвезер объявил о возвращении в профессиональный бокс после почти девятилетнего перерыва. Его следующим соперником станет легендарный Майк Тайсон.

В видео с тренировок Мейвезер продемонстрировал отличную физическую форму, сохранив скорость, точность и контроль движений, характерные для его лучших лет.

Бой уже вызвал широкий резонанс: критики считают его больше зрелищем и коммерческим проектом, чем спортивным соревнованием, из-за разницы в стиле и весовых категориях боксёров. Тем не менее, Тайсон подтвердил готовность к поединку, который планируется на весну, хотя точная дата пока не объявлена.

Возвращение Мейвезера направлено не только на ностальгический эффект, но и на подтверждение его профессионального мастерства и поддержание статуса одного из самых успешных и известных боксёров мира.