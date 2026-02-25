Кыргызстан на 82% подготовил сельхозтехнику к весенним полевым работам

В регионах Кыргызстана завершается подготовка к весенне-полевым работам: общая готовность сельскохозяйственной техники уже составляет 82%, что на 2% выше показателей прошлого года. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, на сегодняшний день в стране насчитывается более 92 тысяч единиц техники, включая свыше 22 тысяч тракторов и около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов. К выходу в поле уже полностью готовы почти 18 тысяч тракторов, а также большая часть плугов, сеялок и борон. Всего в посевной кампании задействуют более 8 тысяч пахотных и свыше 3 тысяч посевных агрегатов, при этом общая обеспеченность фермеров техникой составляет около 71%.

Для покрытия дефицита машин государство активно обновляет машинно-тракторный парк через льготные лизинговые программы под 6% годовых. С 2011 года при поддержке Кабинета министров через "Айыл Банк" и "Элдик Банк" аграриям передано более 10,5 тысячи единиц техники на сумму 29 млрд сомов. Темпы обновления растут: с начала 2026 года фермеры уже получили 854 машины на 584 млн сомов, а до конца года планируется передать еще более 2 тысяч единиц на сумму 7 млрд сомов. Дополнительную поддержку аграриям оказывают 186 машинно-тракторных станций (МТС), в распоряжении которых находится свыше 4 тысяч единиц техники.

По итогам последней инвентаризации в республике отмечается стабильный ежегодный рост парка сельхозмашин. Это стало возможным не только благодаря госсубсидиям, но и за счет прямых закупок: по данным таможенных и налоговых органов, за последний год в страну было импортировано более 8 тысяч единиц различной сельхозтехники. В ведомстве подчеркивают, что своевременный ремонт и развитие лизинговых механизмов остаются ключевыми факторами для успешного проведения посевной кампании 2026 года.