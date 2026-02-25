Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

В Кыргызстане построят 40 новых торгово-логистических центров для экспорта

179  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время по всей стране на полную мощность функционируют 40 торгово-логистических центров. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, данные объекты работают при предприятиях перерабатывающей промышленности либо обеспечивают экспорт продукции как самостоятельные субъекты. Всего в республике сегодня насчитывается 483 средних и крупных предприятия перерабатывающей отрасли. Большинство логистических центров оснащены складами и блоками для заморозки сырья, а также базами для упаковки, маркировки, сертификации и транспортировки сельхозпродукции.

Темпы развития отрасли продолжат расти: в 2026 году запланировано открытие еще 75 перерабатывающих предприятий, включая 8 торгово-логистических центров. Согласно стратегии развития до 2030 года, по всей стране намечено строительство дополнительных 40 логистических объектов. В ведомстве подчеркивают, что такие центры необходимы для эффективного управления экспортно-импортными потоками, качественного хранения и распределения продукции.

Создание современных центров включает полный цикл: от разработки бизнес-моделей и возведения высокотехнологичных складов до внедрения IT-систем и цифровых сервисов. Важным этапом является автоматизация процессов, внедрение электронного документооборота и обучение персонала по системе KPI. В будущем новые площадки планируют расширять спектр услуг за счет интеграции решений в сфере электронной коммерции и блокчейн-технологий, что позволит оптимизировать взаимодействие с транспортными компаниями и государственными органами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455883
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  