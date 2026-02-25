В Кыргызстане построят 40 новых торгово-логистических центров для экспорта

В настоящее время по всей стране на полную мощность функционируют 40 торгово-логистических центров. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, данные объекты работают при предприятиях перерабатывающей промышленности либо обеспечивают экспорт продукции как самостоятельные субъекты. Всего в республике сегодня насчитывается 483 средних и крупных предприятия перерабатывающей отрасли. Большинство логистических центров оснащены складами и блоками для заморозки сырья, а также базами для упаковки, маркировки, сертификации и транспортировки сельхозпродукции.

Темпы развития отрасли продолжат расти: в 2026 году запланировано открытие еще 75 перерабатывающих предприятий, включая 8 торгово-логистических центров. Согласно стратегии развития до 2030 года, по всей стране намечено строительство дополнительных 40 логистических объектов. В ведомстве подчеркивают, что такие центры необходимы для эффективного управления экспортно-импортными потоками, качественного хранения и распределения продукции.

Создание современных центров включает полный цикл: от разработки бизнес-моделей и возведения высокотехнологичных складов до внедрения IT-систем и цифровых сервисов. Важным этапом является автоматизация процессов, внедрение электронного документооборота и обучение персонала по системе KPI. В будущем новые площадки планируют расширять спектр услуг за счет интеграции решений в сфере электронной коммерции и блокчейн-технологий, что позволит оптимизировать взаимодействие с транспортными компаниями и государственными органами.