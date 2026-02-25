В Бишкеке пресекли схему продажи банковских карт через Telegram

В Бишкеке задержан подозреваемый в продаже банковских карт, которые впоследствии использовались для совершения преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, 24 ноября 2025 года он под предлогом блокировки собственной банковской карты получил во временное пользование карту студента Т.А. Затем вместе с владельцем посетил отделение банка в Ошской области, разблокировал карту и продал её через мессенджер Telegram неустановленному лицу за 5 тыс. сомов.

Кроме того, аналогичным способом подозреваемый получил у однокурсников одного из учебных заведений Ошской области ещё 10 банковских карт и реализовал их через Telegram по 5 тыс. сомов за каждую. Позднее эти карты использовались для совершения преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК Кыргызской Республики "Мошенничество". Подозреваемый К.И., 2005 года рождения водворён в ИВС.

Решением суда столицы задержанный заключён под стражу на один месяц с содержанием в СИЗО-1. В настоящее время проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.

Расследование продолжается.

Милиция напоминает, что передача банковских карт, реквизитов, кодов подтверждения и персональных данных третьим лицам, а также их продажа являются противоправными действиями и влекут уголовную ответственность. Лица, предоставляющие свои карты для незаконных операций, становятся соучастниками преступлений, а организаторы сбора и продажи карт (так называемые дропповоды) несут более строгую ответственность.